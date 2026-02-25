Gran Hermano terminó de armar el tablero. Tras el estreno del lunes, la casa recibió a los diez jugadores restantes y quedó conformada oficialmente la Generación Dorada. La nueva tanda mezcla figuras con pasado en el formato, perfiles del espectáculo y nombres fuertes del universo digital.

Solange Abraham fue la primera en cruzar la puerta en esta segunda gala. Finalista de 2011 y recordada por su enfrentamiento con Cristian U, regresó con historia propia y se reencontró con ex compañeros de aquella edición. Su nombre ya genera conversación en redes.

Martín Rodríguez ingresó como uno de los perfiles menos mediáticos. Es preparador físico, vive en Canning y carga con una historia personal marcada por la pérdida de una hija y por haber atravesado un cáncer, un recorrido que seguramente impactará en su relato dentro de la casa.

Cinzia aportó presencia internacional. Nacida en Venezuela, ya trabaja en televisión y estudia actuación. En pareja y con experiencia frente a cámaras, se suma a una edición donde Latinoamérica tiene protagonismo sostenido.

Franco Zunino eligió usar su apellido para evitar confusiones en una casa con nombres repetidos. Personal trainer de Berazategui, llega como uno de los “desconocidos” pero con una historia de superación que podría convertirse en eje de identificación.

Kennys Palacios confirmó su participación luego de días de rumores. El estilista, cercano a Wanda Nara, ya tiene recorrido en el canal por su trabajo en redes y stream. Su ingreso suma una figura vinculada al espectáculo y con llegada directa al público.

Lola Tomaszeuski representa el peso de las plataformas. Tiktoker con más de un millón de seguidores y fuerte presencia en YouTube, entró decidida a destacarse en una casa donde la competencia por visibilidad será intensa.

Yanina Zilli aporta memoria televisiva. Ex vedette y actriz de los 90, hoy empresaria, carga con un pasado mediático que incluyó rumores sentimentales con figuras internacionales. Su objetivo declarado es volver a actuar.

Nazareno Pompei llega desde el fútbol. Ex jugador de Los Andes y Liniers, dejó el deporte profesional para priorizar responsabilidades familiares y busca en Gran Hermano una nueva oportunidad laboral.

Luana Fernández suma experiencia en realities tras su paso por Combate. Modelo y con carácter fuerte, no descarta que el encierro también traiga un capítulo sentimental, aunque mantiene una relación afuera.

Franco Poggio cerró la lista. Modelo, estudiante de psicología y oriundo de San Juan, llegó acompañado por su pareja, Lizardo Ponce. Con estos diez ingresos, Gran Hermano completó un casting que combina pasado, redes y revancha en partes iguales.