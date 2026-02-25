La política rionegrina tendrá este fin de semana un capítulo de alto voltaje institucional. El gobernador Alberto Weretilneck y el vicegobernador Pedro Pesatti volverán a compartir espacio en la Legislatura de Río Negro. La ocasión será el domingo, en la apertura del período ordinario de sesiones, cuando ambos vuelvan a reencontrarse después de más de cinco meses de distanciamiento y diferencias políticas.

El viernes habrá sesión extraordinaria convocada por el mandatario para dar tratamiento a proyectos estratégicos. El temario incluye la ratificación del acuerdo estratégico con Argentina LNG e YPF para el desarrollo del proyecto de exportación de gas natural licuado, considerado una de las inversiones energéticas más importantes del país. También se debatirá la modificación de la Ley de Ministerios, que incorpora un área específica para juventudes con rango ministerial, reorganiza competencias y redefine estructuras del Ejecutivo. Además, se declarará de interés la realización del Campeonato Mundial de Motocross MXGP 2026 en Bariloche.

Sin embargo, el interés político no solo está puesto en los proyectos, sino en la previa. Este jueves, a las 14, se realizará la reunión de Labor Parlamentaria, donde se discutirá la habilitación del bloque Cambia Río Negro, aprobado por resolución del vicegobernador pero cuestionado por el oficialismo de Juntos Somos Río Negro y por el propio Weretilneck. La legisladora Yolanda Mansilla del bloque Primero Río Negro adelantó que insistirá en su rechazo, argumentando que Pesatti se excedió en sus facultades al reconocer un espacio que, según el reglamento, debería ser aprobado por el cuerpo legislativo.

El nuevo bloque, encabezado por Patricia Mc Kidd, reúne a legisladores que se referencian en el diputado libertario Aníbal Tortoriello y ya figura en la página oficial de la Legislatura. Su constitución abrió un frente de tensión con el oficialismo, que considera que la decisión de Pesatti responde a motivaciones políticas y busca darle visibilidad institucional a un sector opositor.

El domingo, en la apertura del período ordinario, será el momento en que Weretilneck y Pesatti vuelvan a sentarse juntos en el recinto, después de meses de desencuentros. El gobernador dará su discurso inaugural y marcará el rumbo político del año legislativo, en un contexto atravesado por la discusión sobre la pluralidad de voces y la conformación de nuevos bloques en la Legislatura.