Un violento incidente ocurrido en la madrugada del domingo dejó a un joven de 19 años gravemente herido tras un ataque con arma blanca en el playón del Instituto de Formación Docente (IFD) N° 13, en la ciudad de Zapala. La pelea, protagonizada por dos grupos de adolescentes, generó gran preocupación en la comunidad local y educativa.

El conflicto habría comenzado por disputas previas entre los involucrados, quienes se encontraron en el predio de la institución. En el transcurso del enfrentamiento, uno de los participantes extrajo un cuchillo y atacó al joven de 19 años, quien sufrió una herida cortante en el muslo izquierdo.

Tras ser auxiliado en el lugar, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde fue intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de la lesión. Su condición, inicialmente delicada, fue estabilizada y se le otorgó el alta médica al día siguiente, luego de permanecer bajo observación.

En relación al hecho, un adolescente de 17 años quedó imputado por el delito de lesiones calificadas por el uso de arma blanca. La justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y esclarecer si hubo otros participantes en la pelea, que tuvo lugar en un espacio común y recreativo en donde suelen concurrir los jóvenes.