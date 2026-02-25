La Justicia de Tucumán dictó una condena de dos años de prisión condicional contra el policía Julián Alberto Campos, tras ser hallado culpable de herir con un disparo a un joven de 19 años durante un operativo realizado en noviembre de 2020. En cambio, su compañero Juan Antonio Díaz fue absuelto debido al beneficio de la duda.

El incidente ocurrió el 13 de noviembre de 2020, cuando en medio de disturbios vecinales los agentes detuvieron a Juan Carlos Durán por desobediencia y participación en el conflicto. Durán fue subido a la caja del patrullero para su traslado, momento en el que se produjo el disparo que impactó en el rostro de su sobrino, Rodrigo Esteban Rodríguez Argañaraz, causándole la pérdida del ojo derecho.

La investigación a cargo de Delitos Complejos

La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira, quien estableció que uno de los oficiales subió a la caja de la camioneta con una escopeta Maverick y efectuó disparos a corta distancia contra Rodríguez Argañaraz, que se encontraba en la vereda.

Tras evaluar las pruebas, el juez Augusto Paz Almonacid resolvió condenar a Campos por el delito de "lesiones graves cometido en el exceso de la legítima defensa", imponiéndole dos años de prisión condicional. Por su parte, Díaz fue absuelto por dudas razonables en su contra.

La sentencia generó opiniones encontradas. El querellante Patricio Char valoró que el fallo envía un mensaje relevante en un contexto de abusos policiales en la provincia y destacó que busca resguardar el prestigio institucional. En contraste, el defensor Garmendia anunció que impugnará la condena y cuestionó la labor de la fiscalía, criticando demoras y la calidad del proceso. Además, defendió la trayectoria de Campos como un "excelente policía al servicio de la sociedad tucumana".

Este caso refleja las tensiones y debates en torno a la actuación policial y el uso excesivo de la fuerza en Tucumán, mientras la justicia continúa su camino para definir responsabilidades en hechos que conmueven a la comunidad.