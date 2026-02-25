Un día que parecía tranquilo en Bariloche se transformó en un momento de desesperación. Por la mañana, en la intersección de Elflein y la zona del hospital, una niña fue atropellada por una camioneta mientras caminaba junto a su padre. El impacto la dejó debajo del vehículo y desató una escena cargada de dramatismo.

Según reconstruyeron testigos, la conductora dobló la esquina sin apartar la vista de su celular. Esa distracción fue suficiente para que la camioneta, una Ford Ranger plateada, embistiera a la menor. El padre, que presenció todo, quedó paralizado, en estado de shock, mientras la pequeña era asistida en el lugar.

La tensión aumentó cuando decenas de curiosos se acercaron de golpe. Algunos intentaron fotografiar la escena, lo que generó discusiones y empujones. La desesperación por ayudar se mezcló con la imprudencia de quienes buscaban registrar el momento, complicando la tarea de quienes intentaban socorrer a la niña.

En pocos minutos llegaron efectivos de la Policía de Río Negro, personal de Criminalística y agentes de Tránsito municipal. El área fue cerrada para realizar las pericias y permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Una ambulancia se hizo presente y brindó asistencia inmediata a la menor.

Las imágenes obtenidas muestran a la niña rodeada de familiares y vecinos, mientras los profesionales actuaban con rapidez. La conductora permaneció en el lugar, a disposición de las autoridades, en medio de un clima cargado de tensión y reproches, Luego trasladada a la Comisaría Segunda, donde quedó demorada de manera preventiva hasta que se determine el carácter de las lesiones sufridas por la menor. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre el estado de salud de la menor.