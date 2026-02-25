La Policía de Río Negro detuvo este martes a un hombre de 45 años, sospechado de haber agredido brutalmente a un matrimonio de 71 y 74 años oriundo de Neuquén, en un hecho que ocurrió en una vivienda del oeste de Bariloche. El operativo se concretó en la calle De los Lagos al 13.000, a la altura del kilómetro 13 de la avenida Bustillo, cuando el acusado intentaba retirarse del domicilio donde se habría producido el ataque.

El violento episodio se registró durante la madrugada, cuando las víctimas se trasladaron por sus propios medios al hospital para recibir asistencia médica. La mujer ingresó con lesiones de carácter grave, mientras que su esposo también presentaba heridas compatibles con una agresión física. Ambos quedaron internados en observación, y se dio intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal. El matrimonio había viajado desde Neuquén para llevar de regreso a su nieta tras unos días de vacaciones y fue su propio hijo quien inició la agresión.

Personal de la Subcomisaria 55 montó un operativo cerrojo en el lugar y mantuvo custodia en el domicilio. La detención se concretó durante la tarde, cuando el sospechoso intentó abandonar la vivienda. Tras un breve forcejeo, fue aprehendido y trasladado a la unidad policial, quedando a disposición de la Justicia.

Asimismo, se realizó un allanamiento en el inmueble donde se habría producido el ataque. Allí trabajaron efectivos de la Policía Científica, quienes llevaron adelante relevamientos fotográficos, levantaron rastros y recopilaron material probatorio que será incorporado a la causa. El comisario Fabián Fajardo confirmó que se recolectaron “todos aquellos elementos relacionados al hecho suscitado” y que la Fiscalía dispuso nuevas medidas para avanzar en el esclarecimiento.

El caso generó conmoción en la comunidad por la violencia ejercida contra personas mayores y continúa bajo investigación judicial. La detención del sospechoso constituye un paso clave en el proceso, mientras se aguardan los resultados de las pericias médicas y criminalísticas que permitan determinar con precisión las circunstancias del ataque y las responsabilidades penales.