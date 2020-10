Trump evoluciona y podría recibir el alta el lunes

Donald Trump publicó este sábado un video desde el hospital y contó que está “mucho mejor” y aunque su médico anunció que “evoluciona bien” el “verdadero test” será en los próximos días y que aunque “aún no está fuera de peligro” podría recibir el alta este lunes.

“Llegué aquí, no me sentía bien. Me siento mucho mejor ahora”, dijo Trump, de 74 años, desde el hospital militar Walter Reed, en la periferia de Washington, en el video divulgado en Twitter.

“Estamos trabajando duro para que vuelva (...) Creo que volveré pronto y espero terminar la campaña tal como la inicié”, agregó, con semblante relajado, vistiendo una camisa con el cuello abierto y una chaqueta azul.

Sobre su esposa Melania, el mandatario reconoció que también se contagio pero que tiene síntomas más leves que él. “Melania realmente lo está manejando muy bien. Como probablemente habrás leído, es un poco más joven que yo, solo un poquito”, bromeó sobre la primera dama de 50 años.

El mensaje del presidente Trump respondió al preocupante informe que difundiera el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows donde sostuvo que “los signos vitales durante las 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 serán aún más críticas”.

Trump, superado en las encuestas por su rival demócrata de 77 años Joe Biden, fue forzado a congelar o rediseñar el tramo final su campaña hacia las elecciones del 3 de noviembre.

Entre las incertidumbres se cuentan dos debates entre los candidatos y resolver si Trump deberá ceder temporalmente el cargo al vicepresidente Mike Pence si su salud empeora.

Biden, quien estuvo ante Trump durante un debate de 90 minutos el martes, anunció que las pruebas de covid-19 a las que se sometió le dieron negativo y que se realizará otra el domingo.

Durante el debate, en el que Trump se mofó de Biden por usar barbijo y cuidarse del coronavirus, el demócrata recordó que muchas veces reclamó un enfoque serio de la Casa Blanca de la crisis sanitaria, que deja más de 208.00 muertos en Estados Unidos.

Fuente: AFP