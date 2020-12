Adolf Hitler ganó las elecciones en Namibia

Adolf Hitler acaba de ganar por 85 por ciento de los votos unas elecciones en Namibia. No es una broma de mal gusto, sino una realidad. El Hitler versión 2020 afirma que no tiene nada de nazi, que no pretende dominar el mundo, y que se llama así simplemente porque ese nombre le puso su padre, “posiblemente por no entender lo que significaba”.

El hombre tiene 54 años, su nombre completo es Adolf Hitler Uunona, y lo que ganó en su país fue un escaño en el concejo regional por el partido Swapo (Organización Popular de África del Sudoeste) en una excolonia alemana en el distrito de Ompundja, en la región de Oshana, en el norte de Namibia.

"Que tenga este nombre no significa que quiera subyugar a Oshana ahora. No significa que luche por dominar el mundo", dijo Hitler Uunona a la revista alemana Bild. Explicó que "mi padre me puso el nombre de este hombre. Probablemente no entendió lo que representaba Adolf Hitler".

Su esposa lo llama Adolf, pero él se hace llamar Adolf Uunona, para evitar las connotaciones de su nombre completo. Consideró que ya era "demasiado tarde" para cambiarlo oficialmente.

Uunona ganó con 1196 votos en las últimas elecciones contra los 213 de su oponente, lo que le dio un asiento en el consejo regional.

El partido al que pertenece gobernó Namibia desde su independencia de Sudáfrica en 1990. Namibia fue conocida una vez como África del Sudoeste alemán y fue una colonia alemana desde 1884, hasta después de la Primera Guerra Mundial. Una pequeña comunidad de habla alemana todavía vive en el país hoy, y alrededor de 120.000 alemanes visitan Namibia cada año.