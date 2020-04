Desde el lunes vuelve a funcionar la justicia uruguaya

A partir del lunes próximo, el Poder Judicial de Uruguay reanudará sus tareas tras haber estado en feria extraordinaria desde el 16 de marzo pasado, debido a la pandemia de coronavirus, según se informó al respecto.

Esta decisión, fue adoptada luego de consultar al sindicato de funcionarios judiciales, afirmó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Bernadette Minvielle.

Al mismo tiempo, el parlamento sancionó una ley -que deberá ser promulgada por el presidente Luis Lacalle Pou para entrar en vigencia- destinada a suspender los plazos procesales durante el lapso que duró la feria por la cuarentena, según el diario montevideano El Observador.

En otro sentido, Lacalle afirmó en conferencia de prensa que el gobierno no dará “por perdido” el año lectivo, sino que, en todo caso, “lo que habrá son menos vacaciones” para los alumnos.

Si bien el mandatario aclaró que aún no hay una fecha decidida para el reinicio de las clases, señaló “sé que los niños no van a estar muy contentos, pero no vamos a dar el año por perdido”.