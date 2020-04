¿Estados Unidos encontró la cura para el Coronavirus?

Remdesivir es el nombre de la droga experimental originalmente desarrollada para el ébola, y que genera esperanzas en la lucha contra el Coronavirus. Fue creada por el laboratorio Gilead, y sus investigaciones fueron apoyadas por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, hay dos posturas contrapuestas en los resultados obtenidos:

Por un lado, Anthony Fauci, el mayor referente en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, y colaborador directo de Donald Trump, calificó como "muy optimistas" los datos de un ensayo sobre más de 1.000 pacientes realizado en ese país con el compuesto que, según dijo, "ha demostrado que puede bloquear el virus". Además, Daniel O’Day, el CEO de Gilead dijo que estaba "emocionado" y prometió que el acceso mundial al medicamento "no sea un problema".

Por otra parte, en China, el mismo día que se anunció la "buena noticia" en EE.UU. se publicó un artículo sobre un ensayo que no halló beneficios estadísticamente significativos con el uso del Remdesivir.

Según publicó Ernesto Resnik, biólogo molecular y biotecnólogo argentino que reside en Estados Unidos, en su cuenta de twitter: "En estudios pequeños y sin controles en China y EEUU, parecía que Remdesivir funcionaba. Pero era difícil saber si fue la droga o la suerte. En un estudio más grande y controlado (es decir, a pacientes le dieron Remdesivir, a otros solo placebo) en enfermos severos, el resultado fue que el anti-viral no hacía diferencia. Cuando se supo esto, la empresa sugirió que veía indicios de que a lo mejor la droga funcionaría mejor si se administraba en estadíos más leves de la enfermedad o apenas hubiera síntomas. El nuevo estudio tiene 3 ventajas: 1) es un estudio grande de 6.000 personas 2) es controlado y 'al azar", es decir, no se sabe quién recibió Remdesivir y quién placebo y 3) lo lleva acabo el NIH, no la empresa (aunque también es parte). El estudio incluyó casos menos severos. Gilead anunció -aunque sin datos- que el estudio "alcanzó su meta original", es decir, habría probado ser efectiva. Si es así es una muy buena noticia, aunque por supuesto hay que esperar a ver los datos que seguramente aparecerán en 1-2 semanas. Querría decir que habría un tratamiento para administrar temprano antes de que la enfermedad avance mal":

Continúa la saga de Remdesivir el anti-viral que era, para mí, la mejor esperanza farmacológica contra el virus del COVID19 y que parecía 'muy buena' primero, después 'nah', y ahora, quizás, 'buena'. La empresa Gilead dice que hay buenas noticias. https://t.co/HGsLNhBWFV — Ernesto Resnik (@ernestorr) April 29, 2020

Por lo que se sabe hasta ahora, los testeos con este y con otros medicamentos, no deben generar falsas ilusiones, por lo menos a corto plazo. La ciencia avanza a partir de procesos de largo aliento y el hecho de que se esté en una pandemia y se acorten los lapsos, no implica que en un mes la cura ya estará disponible para ser adquirida en la farmacia más cercana. De hecho, Tedros Ghebreyesus, el titular de la OMS, comunicó que "el mundo no debería ilusionarse con una solución definitiva al coronavirus antes de 2021".