Cataleya, la nena de 2 años a la que los Bomberos de Centenario le salvaron la vida por segunda vez

Durante la mañana del jueves, un vehículo llegó a gran velocidad al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario. Los padres de Cataleya, de dos años, solicitaron asistencia urgente porque la menor estaba convulsionando.

La madre ingresó pidiendo ayuda y alertó que la niña “estaba muerta” y no sabía qué le pasaba. El padre, visiblemente afectado, la acompañaba.

Maniobras rápidas y asistencia médica coordinada

El bombero voluntario Miguel Silva tomó en brazos a la niña e inició maniobras de emergencia, acompañado por el jefe Patricio Álvarez, y las bomberas Candela Álvarez y Cecilia Giménez. Durante la atención, se comunicaron con el 107 del Hospital Natalio Burd para coordinar el traslado y recibir indicaciones.

La madre informó que la niña presentaba fiebre y que era la segunda vez que le ocurría un episodio de este tipo. Mientras tanto, se aplicaron paños fríos y se controló su estado hasta estabilizarla.

Antecedente: un rescate similar en 2024

El 3 de septiembre de 2024, los bomberos de Centenario también asistieron a Cataleya cuando ingresó a la guardia sin respirar. En aquella ocasión, las maniobras de reanimación permitieron salvarle la vida.

¿Qué hacer ante convulsiones en niños?

El jefe Patricio Álvarez brindó a la familia información clave para detectar convulsiones y actuar a tiempo: controlar la temperatura, mantener la calma y llamar al 107 o acudir de inmediato a un centro de salud.