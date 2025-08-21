De Stranger Things a ser madre: Millie Bobby Brown anunció que adoptó una niña

Millie Bobby Brown, la estrella británica de Stranger Things, volvió a ser noticia a nivel mundial. A sus 21 años anunció junto a su esposo Jake Bongiovi, de 23, que ya son padres tras adoptar a una niña durante este verano del 2025.

El comunicado, publicado en sus redes sociales, tomó por sorpresa a millones de fanáticos, ya que la pareja se casó en mayo de 2024 y apenas un año después decidió dar el paso hacia la paternidad. En su mensaje, ambos expresaron que atraviesan un “hermoso capítulo en paz y privacidad”.

La decisión de ser madre no fue impulsiva. Brown había declarado en entrevistas anteriores que siempre deseó tener hijos desde joven, y que no encontraba diferencia entre un hijo biológico y uno adoptado. La actriz ya había dejado en claro que la adopción era una posibilidad concreta para formar su familia.

“No se trató de un embarazo ni de un anuncio sorpresivo”, aclararon desde su entorno. La noticia llegó sin imágenes ni fotografías, a través de un texto sencillo en el que Millie y Jake confirmaron que “entonces, somos tres”.

El proceso de adopción, según detallaron, se concretó en el verano de 2025. Desde ese momento, la pareja se volcó de lleno a disfrutar de su vida como padres, solicitando a la vez respeto y privacidad para resguardar la intimidad de la niña.

La llegada de la pequeña marca un hito en la vida de ambos. Millie, con una carrera en pleno ascenso y proyectos internacionales, decidió priorizar su deseo personal de ser madre, mientras que Jake, hijo del legendario músico Jon Bon Jovi, acompaña este nuevo capítulo familiar.

A través de un texto sencillo en el que Millie y Jake confirmaron que “entonces, somos tres”.

El gesto ha generado gran repercusión en redes sociales: mientras muchas celebridades suelen optar por otros métodos como la subrogación, la elección de Brown y Bongiovi de adoptar fue interpretada por sus seguidores como un acto de amor y un ejemplo de que las familias pueden construirse más allá del ADN.