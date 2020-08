Murió en el supermercado, y taparon el cadáver para no cerrar

Un siniestro episodio se produjo en la ciudad de Recife, estado de Pernambuco en el noreste de Brasil, uno de los más afectados por la pandemia de Coronavirus. Un repositor falleció, y taparon el cuerpo con paraguas para evitar cerrar el comercio, en plena vista de los clientes.

Moisés Santos era el nombre del trabajador que murió víctima de una insuficiencia cardíaca en plena jornada. Si bien no era un empleado de la cadena, ya que trabajaba acomodando los productos una vez entregados, los responsables no se hicieron cargo de él. Frente a las consecuencias que trajo la pandemia a nivel económico, los titulares de la sucursal tomaron esta decisión con tal de no perder tiempo de apertura. Pernambuco, es el cuarto con más números de muertes por COVID-19 en Brasil.

El hombre, de 53 años, falleció al instante luego de sufrir un infarto mientras colocaba la mercancía en las góndolas. Al enterarse, los demás trabajadores acudieron rápidamente para tapar la escena con varios paraguas que estaban a la venta. Todo siguió como si nada hubiese ocurrido hasta que arribó personal del Instituto Médico Legal, los cuales hicieron pública la noticia.

“Se podía ver el cadáver y entonces los clientes se fueron enterando del suceso y corrían espantados del mercado”, explicó Rebato Barbosa, representante de ventas que se encontraba dentro reponiendo productos mientras se desarrolló el hecho. Por su parte, la firma aseguró que se cumplieron todos los protocolos, tanto para acudir en su ayuda como con la llegada de los médicos.