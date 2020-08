Ataron a su hija de 8 años por hacerse pis en la cama: murió ahogada

Conmoción en la localidad de Elk River, en el Estado de Minnesota al norte de Estados Unidos. Ataron a su hija de 8 años por hacerse pis en la cama. El padre de la menor y su pareja fueron acusados de homicidio por la muerte de la pequeña a quien amarraron a modo de "castigo", después de que la niña mojara el colchón.

Brett Hallow, de 30 años, y su esposa Sara Hallow, de 28 años, fueron acusados de homicidio en segundo grado y homicidio en primer grado por la muerte de Autumn Hallow, de 8 años.

Pasadas las 3:45 de este jueves un llamado alertó a la policía de que una menor estaba inconsciente en la bañera. Al llegar los oficiales encontraron a la madrastra haciendo compresiones en el pecho de la niña, los efectivos tomaron el mando intentando reanimarla, sin embargo, los intentos de revivir a la menor no tuvieron éxito, y fue declarada muerta en el lugar.

"Era extremadamente frágil y delgada. Tenía marcas en forma de alfiler en la frente, así como pérdida parcial del cabello y hematomas", detalla el informe policial.

Asimismo, la mujer les dijo a los oficiales que la niña "se iba a dar una ducha y cuando fui a verla 40 minutos más tarde la encontré boca abajo ahogada en la bañadera". Sin embargo, los agentes aseguraron que su piel estaba seca y su cabello ligeramente húmedo cuando la encontraron.

La autopsia arrojó que murió por un traumatismo en la cabeza y dijo que probablemente murió por asfixia.

El matrimonio tenía dos hijos, de 6 y 10 años, que quedaron bajo la custodia de trabajadores de protección infantil, y al dar su testimonio a los investigadores el más pequeño dijo que sus padres "habían usado un cinturón marrón para atar a Autumn y meterla en una bolsa de dormir roja, y la ataban a la bañera cada vez que se portaba mal o mojaba la cama".

Por su parte, la hija más grande declaró que escuchó "un gran golpe que venía del baño, el día que Autumn murió". El matrimonio negó todas las acusaciones de sus hijos.

Kelsey Kruse, la madre biológica de la víctima, afirmó en medios nacionales que su ex pareja no le había permitido ver a su nena por meses: "Me decía que le preocupaba el coronavirus".