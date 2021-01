EEUU vuelve al Acuerdo de París y a la OMS

En su primer gran acto de gobierno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desmanteló parte del legado político de su antecesor republicano Donald Trump, al firmar decretos para reincorporar a su país al Acuerdo de París sobre cambio climático y frenar su retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En otro golpe a las políticas marca registrada de la administración de Trump, pero en plano interno, el nuevo mandatario demócrata, en sus primeras horas en la Casa Blanca, puso fin, también por decreto, a la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México y a la veda de arribos desde países de mayoría musulmana.

Luego de que el coronavirus matara a más de 400.000 personas entre más de 24,5 millones de infectados en Estados Unidos, Biden cumplió también con una más de sus promesas de campaña y firmó otro decreto para que sea obligatorio el uso de mascarillas en los edificios federales y para los empleados del Gobierno central.



Para paliar los efectos de la crisis económica inducida por la pandemia, que hundió al país en la recesión, Biden anunció además una extensión de moratoria federal contra los desalojos hasta el 31 de marzo y un congelamiento de los préstamos estudiantiles federales hasta el 30 de septiembre.



"Con el estado de hoy de nuestra nación, no hay tiempo que perder. A trabajar de inmediato. No hay mejor momento para empezar que hoy", dijo Biden, con tapabocas, a periodistas sentado en el Salón Oval por primera vez como presidente de Estados Unidos.



"Hay un largo camino que andar. Estos son solo decretos. Pero vamos a necesitar leyes para muchas de las cosas que que vamos a hacer", agregó Biden, cuyo Partido Demócrata controla técnicamente ambas cámaras del Congreso, pero enfrenta un Senado muy dividido.



El nuevo presidente demócrata firmó las "órdenes ejecutivas" horas después de jurar su cargo en el Capitolio, dejando rápidamente atrás su abreviada ceremonia de asunción y comenzar a implementar su agenda política.



Los decretos, directivas y memorandos buscan dar un giro de 180 grados de inusitada velocidad en las políticas federales adoptadas por Trump en su polémico mandato de cuatro años.



Pero Biden, enfrentado a la formidable crisis del coronavirus, buscó mostrar su determinación y competencia para empezar a resolver de manera urgente cuestiones que, según afirma, fueron mal manejadas por su predecesor republicano, como la retirada de la OMS bajo acusaciones de que manejó mal el coronavirus y encubrió a China.



Entre los documentos firmados hoy por Biden, uno da marcha atrás en el proceso de desvinculación de Estados Unidos de la OMS, informó la agencia de noticias AFP. Trump, había notificado el año pasado al organismo de salud de la ONU de la salida de su país, pero ésta iba a hacerse efectiva recién a mediados de este año.



Como parte de la decisión de Biden de volver al organismo de salud de la ONU, el inmunólogo del Gobierno Anthony Fauci va a intervenir en nombre de Estados Unidos, como jefe de su delgación, en una reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS el jueves, dijo hoy Jeff Zients, encargado de la respuesta a la pandemia del nuevo gobierno de Biden.



Para el exvicepresidente y exsenador demócrata, la lucha contra el calentamiento climático es otra prioridad de su mandato. Es por ello que apenas llegado a su despacho, Biden firmó la orden sobre el Acuerdo de París y envió un correo a la ONU para que Estados Unidos pueda volver en un mes al pacto internacional contra el calentamiento global.



"Vamos a combatir el cambio climático de una forma que no habíamos intentado hasta ahora", dijo el mandatario a periodistas tras firmar los decretos.



Biden también revirtió una serie de medidas de desregulación ambiental tomadas por el gobierno republicano. Entre ellas va a revocar la autorización para el controvertido oleoducto de Keystone XL, que une Estados Unidos y Canadá.

Fuente: Télam