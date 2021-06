¿Ciberataque mundial? Apagón en páginas de Gobiernos y medios

Las páginas web de la Casa Blanca, del Gobierno británico y de importantes medios de comunicación de todo el mundo dejaron hoy de funcionar hacia la misma hora. El portal del Gobierno británico, www.gov.uk, que engloba a los diferentes ministerios del Ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales, daba un mensaje de error que rezaba que no estaba disponible.





Al intentar consultar la página de la Casa Blanca, pasaba lo mismo, aparecía un mensaje diciendo que el portal "no estaba funcionando".





En este sentido, la página web especializada en la detección de fallos de este tipo, Down Detector, dijo que había "una avería de gran envergadura en Fastly", suministrador estadounidense de servicios informáticos.





Similares problemas experimentaban páginas en Internet de importantes medios de comunicación del mundo, como el New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times o El Mundo así como la plataforma Reddit. El problema también afectó a diversos servicios de streaming como Vimeo, Quora, HBO Max, Hulu, Twitch y muchos más.





Las páginas se cayeron pasadas las 10 GMT (las 7 en Argentina). Al intentar consultar estos portales aparecían mensajes que indicaban que el servicio no estaba disponible o había un error de conexión. Si bien la situación se fue normalizando con el correr de los minutos, las autoridades al respecto investigan ahora un posible ciber ataque a escala global en los servidores.