Rusia advierte una posible guerra nuclear

En un contexto global tenso que comenzó con la invasión de Rusia a Ucrania, las declaraciones de parte de Moscú no calman las aguas. Este jueves el Kremlin expresó que existe "un riesgo enorme" de choque armado entre potencias nucleares.

Según informa la agencia Efe, el gobierno ruso ha enviado hoy otro mensaje preocupante advirtiendo que un conflicto con armas convencionales entre potencias atómicas podría terminar en una guerra nuclear.



“El riesgo de que degenere en una guerra nuclear es enorme". Así declaró en rueda de prensa el ministro de asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Todo esto surge en una nueva semana de bombardeos rusos en territorio ucraniano, luego de que la corte europea denunciara al país dirigido por Putin de “promover el terrorismo”.



El ministro también hizo un llamamiento a impedir cualquier conflicto armado entre países que tengan esta clase de armamento. Lavrov ha recordado que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y los Estados Unidos, Joe Biden, se pusieron de acuerdo y firmaron en junio del 2021 una declaración que decretaba que no puede haber vencedores en una guerra nuclear. Este documento lo suscribieron cinco potencias nucleares más.



Paralelo a estas declaraciones, el presidente de Ucrania dio una entrevista y declaró que no ve la posibilidad de que Putin utilice armas nucleares: "Es muy dependiente del pueblo ruso y quiere seguir vivo, así que no creo que vaya a usar armas nucleares", dijo Zelensky durante la Cumbre Deal Book del New York Times.