VIDEO: Brutal ataque y golpiza a mujeres en China

Nueve personas fueron arrestadas en China, luego de que un video de un brutal ataque de un grupo de hombres contra mujeres en la ciudad nororiental de Tangshan se volviera viral. Hay dos personas que están hospitalizadas, fuera de peligro.

El indignante hecho sucedió el viernes pasado, alrededor de las 2.40 de la mañana, en un restaurante de parrillas. En el video de seguridad del comercio, se puede ver a uno de los hombres acercándose a una mesa donde estaba sentado un grupo de tres mujeres y poniendo su mano en la espalda de una joven, mientras comienza a hablarle.

Según el reporte de la Policía local, la mujer puede ser escuchada rechazando al hombre repetidas veces. Ante el rechazo, el individuo se frustró y le pegó una cachetada, lo que llevó a la mujer a intentar contraatacar con una botella.

Producto de este hecho, una pelea se desató en el restaurante, donde intervinieron un grupo de hombres que entraron al restaurante y atacaron brutalmente a la mujer y sus amigas, empujándolas al piso, pateándolas e incluso tirándoles una silla.

Dos de las mujeres fueron ingresadas en el hospital y se encontraban en "estado estable y sin peligro de muerte”, mientras que otras dos sufrieron heridas leves, dijeron las autoridades .La policía de Tangshan, también informó que había arrestado a nueve personas bajo sospecha de asalto violento y "provocar problemas".

El video difundido, aviva el debate sobre el acoso sexual y la violencia contra las mujeres en China. Las imágenes filmadas dentro del restaurante, había obtenido más de 68 millones de visitas, mientras que las imágenes que mostraban el asalto gráfico fuera del restaurante habían sido eliminadas.

Entre los miles de internautas pidiendo justicia por las atacadas, muchas celebridades también mostraron su apoyo a las víctimas. El actor Jackie Chan publicó en su cuenta de Weibo, diciendo: "Estoy tan enojado y no puedo dormir en toda la noche. Lo que más me entristece es que solo las mujeres intervinieron para ayudarse entre sí, mientras que los hombres que estaban a su lado no hicieron nada".