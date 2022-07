Murió Ivana Trump, la primera esposa de Donald Trump

La ex modelo, esquiadora y ex esposa de Donald Trump murió este jueves a los 73 años, según anunció el ex presidente de los Estados Unidos.

"Estoy muy triste al anunciar a todos los que la amaban, que eran muchos, que Ivana Trump murió en su residencia en Nueva York", escribió el multimillonario republicano Donald Trump en su red Truth Social, sin comentar las causas del deceso.

El exmandatario estadounidense saludó la vida "formidable" de esta exmodelo y esquiadora de ascendencia checa, que fuera su esposa entre 1977 y 1992.

"Su orgullo y su dicha venían de sus tres hijos: Donald Jr, Ivanka y Eric", aseguró el magnate.

En octubre de 2017, algunos meses después de que Trump llegara a la Casa Blanca, Ivana había publicado el libro "Raising Trump" (Criar a los Trump), donde aseguró que enseñó a sus hijos "el valor del dinero, a no mentir, ni a engañar, ni a robar, y el respeto a los demás".

Después de Ivana, Donald Trump se casó con la actriz Marla Maples con quien tuvo una hija, Tiffany. Y en 2005, se casó con Melania Trump, madre de Barron, de 16 años.