Boric calificó a Ortega de dictador

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se expresó sobre la quita sistemática de nacionalidad a opositores que practica el gobierno de Daniel Ortega. Al respecto, señaló vía Twitter: "No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. No están solos!"

Su frase sorprendió, porque Chile es probablemente el gobierno democrático más de izquierda de la región. Podían esperarse cuestionamientos al accionar de Ortega, pero Boric fue más allá.

Por supuesto, lo expresado por el presidente fue acompañado por la Cancillería. Su máxima autoridad, Antonia Urrejola, ya había afirmado días atrás que "Cada día más Nicaragua se convierte en una dictadura totalitaria, donde se persigue cualquier tipo de disidencia".

Cabe recordar que Ortega había liberado a 222 presos políticos la semana pasada, a los que les había quitado la nacionalidad y los había deportado. Esta semana, lo mismo hizo con otro grupo de opositores.

La quita de la nacionalidad implica que estas personas queden inhabilitadas para ejercer cargos públicos, por lo que los cancela como eventuales rivales políticos a futuro. Lo hecho por Ortega le valió la condena de muchos países del mundo y hasta del Papa Francisco, quien en particular cuestionó la detención del Obispo Rolando Álvarez.