El huracán Idalia llegó a Florida

El huracán Idalia tocó tierra en la costa oeste de Florida como tormenta de categoría 3. El fenómeno meteorológico alcanzó vientos de hasta 200 kilómetros por hora, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Más de 230.000 usuarios se quedaron sin electricidad cuando los árboles derribados por los vientos huracanados cayeron sobre los cables de electricidad y aguas torrenciales inundaron las calles. Viviendas junto a la costa quedaron sumergidas casi hasta los tejados y algunas estructuras se derrumbaron.

“Tenemos muchos árboles caídos, caminos cubiertos de escombros, que nadie venga”, dijo en un mensaje el departamento de bomberos y socorro de Cedar Key, donde un medidor de la marea calculó la marejada en 2 metros (6,8 pies) y la mayor parte del centro quedó sumergida. “Tanques de propano están explotando por toda la isla”.

Idalia tocó tierra en la región escasamente poblada de Big Bend, en la franja noroeste de Florida. A las 7.45am llegó a Keaton Beach como huracán de categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 205 km/h (125 mph).

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha hecho un llamamiento a la población para que no corra riesgos innecesarios: "No salgan en medio de esta tormenta. Si está tranquilo donde están, puede ser porque están en el ojo de la tormenta y esas condiciones cambiarán muy, muy rápidamente. Así que donde quiera que estén, agáchense y no den nada por sentado. Esta es una tormenta muy, muy poderosa".

Todo indica que Idalia se está debilitando. Un par de horas antes de tocar tierra, era un huracán de categoría 4 y tenía vientos de 225 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos espera que siga avanzando por el sur de Georgia o el sur de Carolina del Sur.