Para Alemania, China no es una democracia

Días atrás, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, había declarado que Xi Jinping era un dictador. Ante semejante declaración, la respuesta china no se hizo esperar. Desde el gobierno del gigante asiático, tildaron de “absurdas” tales declaraciones.

Sin embargo, tampoco se hizo esperar la reacción alemana a esa respuesta china. Y llegó desde lo más alto del poder local. El canciller alemán, Olaf Scholz, directamente señaló hoy que China no es una democracia.

Según Scholz, China "está gobernada por un régimen comunista de partido único", afirmó el portavoz, Wolfgang Büchner. "Está claro que no se corresponde con su idea de la democracia", agregó, aunque destacó que "el canciller nunca comenta las declaraciones de sus colegas de gabinete".

Todo comenzó durante el fin de semana, en una entrevista con el medio estadounidense Fox News. Durante la misma, Baerbock planteó la pregunta de "qué significaría para otros dictadores del mundo como el presidente chino" si Rusia ganara la guerra en Ucrania. Como respuesta, la portavoz de la cancillería china, Mao Ning, expresó la "profunda insatisfacción" de Pekín por las palabras de la jefa de la diplomacia alemana. Las calificó de "extremadamente absurdas" y aseguró que China protestó por la vía diplomática.

Alemania busca tomar distancia de China, en todo sentido. En particular, en el económico, para que no le suceda lo que le sucedió con Rusia respecto de la provisión de gas. Sin embargo, no puede dejar de lado el mercado chino, clave para su poderosa industria. Hace algunos meses, Scholz señaló que "Alemania busca ampliar sus relaciones económicas en Asia. No queremos cerrarnos a un socio, queremos colaboraciones equilibradas".