Putin dijo estar dispuesto a retomar el contacto con Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el republicano Donald Trump, quien ganó el martes las elecciones presidenciales de Estados Unidos, indicaron que están dispuestos a retomar el contacto. "Si alguien quiere reanudar el contacto, no me molesta. Yo estoy dispuesto", declaró el mandatario ruso durante el foro de Valdai en Sochi. "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitarlo", añadió en referencia a Trump, a quien calificó de valiente.

Trump, a su vez, sugirió que probablemente hablará con Putin, según informó NBC News. El presidente electo de Estados Unidos mencionó que ha hablado con "probablemente" 70 líderes mundiales desde su victoria electoral, pero tiene pendiente la conversación con Putin.

Muchos críticos del Kremlin consideran que Moscú ve con buenos ojos las declaraciones antisistema de Trump así como la crispación que genera en la política estadounidense y en la escena internacional.

Putin expresó este jueves que está impresionado con la forma en la que Trump se condujo durante el intento de asesinato del que fue víctima este año durante la campaña. "Resultó ser una persona valiente", afirmó Putin.