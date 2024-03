Trump auguró “un baño de sangre” si no gana las elecciones

Donald Trump, candidato del partido Republicano, dijo que si pierde las elecciones de noviembre contra el actual mandatario, el demócrata Joe Biden, “habrá un baño de sangre”.

"Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país", dijo Trump durante un mitin en Ohio, el primero que ofrece desde que el martes logró los números necesarios para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca.

Cabe recordar que Trump nunca reconoció su derrota contra Biden en las presidenciales de 2020. De hecho, está imputado por haber intentado revertir los resultados electorales de hace cuatro años y haber instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Al respecto, el republicano calificó de "rehenes" a los detenidos por atacar el Congreso y prometió que los indultará si consigue volver a la Casa Blanca.

La campaña del presidente Joe Biden emitió un comunicado refiriéndose a Donald Trump como un "perdedor" en los comicios de 2020 que ahora "duplica sus amenazas de violencia política".

Trump también apuntó contra los inmigrantes, a los que llamó "criminales" e incluso puso en cuestión que sean "personas". "No sé si se les puede llamar personas. Opino que en algunos casos no son personas, pero no puedo decir esto", expresó.