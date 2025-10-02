Dos aviones regionales de Delta Air Lines protagonizaron una colisión a baja velocidad en la pista de rodaje del aeropuerto LaGuardia, ubicado en Nueva York.

El incidente ocurrió cuando el ala de un avión que se preparaba para despegar hacia Roanoke, Virginia, impactó contra el fuselaje de otra aeronave que había llegado desde Charlotte, Carolina del Norte, informó Delta en un comunicado oficial.

Como consecuencia del choque, un auxiliar de vuelo sufrió una lesión leve y fue trasladado a un hospital, según confirmó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Ningún pasajero resultó herido en el incidente.

A pesar del choque, las autoridades aeroportuarias indicaron que las operaciones en LaGuardia no se vieron afectadas y continuaron con normalidad durante toda la noche.

Choque entre aviones en LaGuardia deja un herido.

La causa del accidente aún no ha sido determinada. Desde Delta aseguraron que "trabajarán con todas las autoridades relevantes para investigar lo ocurrido, ya que la seguridad de nuestros clientes y nuestro personal está por encima de todo. Nos disculpamos con nuestros clientes por esta experiencia".