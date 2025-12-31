El viaje prometía ser el broche de oro de la etapa escolar. Playas, festejos y la tranquilidad de un servicio “todo incluido” ofrecido por una empresa especializada en turismo estudiantil. Sin embargo, para un grupo de egresados de la EPET 12 de San Martín de los Andes, la experiencia terminó marcada por la desprotección, el maltrato y la incertidumbre.

Los estudiantes, que integran un contingente junto a jóvenes de Neuquén capital, Bariloche y Esquel, viajaron a Camboriú, Brasil, con el servicio contratado a una empresa de turismo estudiantil Travel Dreams . Hoy, lejos de estar celebrando el reencuentro familiar, permanecen varados en Villa Carlos Paz, sin certezas sobre cuándo ni cómo regresarán a sus hogares.

Según relataron las familias al portal Realidad Sanmartinense, desde el inicio el viaje comenzó a desmoronarse. “Les dijeron que no necesitaban llevar plata porque estaba todo incluido”, explicó uno de los padres. La realidad fue otra: durante los traslados terrestres, los estudiantes debieron pagar de su bolsillo las comidas, ante la falta de organización y previsión de la empresa.

El malestar creció con el correr de los días, pero alcanzó su punto más crítico durante la estadía en Brasil.

Falta de agua y problemas de salud

En medio de temperaturas extremas y sin acceso a una red de agua potable, la empresa habría limitado la provisión de agua mineral a una botella de medio litro por alumno en el almuerzo y otra en la cena. Ante la sed, muchos jóvenes recurrieron al consumo de agua no apta para humanos, lo que derivó en cuadros de fiebre, vómitos y descomposturas. “Muchos terminaron en el hospital, algunos en muy mal estado, sin poder caminar”, denunciaron los padres. La situación se agravó por la ausencia de la asistencia médica permanente que figuraba en el contrato.

Las familias aseguraron que el profesional médico no estuvo presente cuando fue requerido. En uno de los casos más graves, una estudiante con fiebre superior a los 38 grados esperó casi once horas para ser atendida, recibiendo únicamente medicación básica.

También cuestionaron la falta de supervisión adulta. En los días sin excursiones, los estudiantes quedaban “a la deriva”, yendo a la playa sin acompañamiento responsable, mientras los coordinadores se mostraban desbordados por la magnitud del problema.

Varados en vísperas de Año Nuevo

El regreso estaba previsto para este 31 de diciembre, con la ilusión de pasar Año Nuevo en casa. Pero el viaje de vuelta se transformó en un nuevo calvario. Tras un traslado en micro desde Camboriú a Córdoba —donde nuevamente debieron costear sus comidas—, la empresa informó una supuesta reprogramación del vuelo por sobreventa de pasajes de la aerolínea Flybondi.

Actualmente, el grupo de San Martín de los Andes se encuentra alojado en un hotel de Villa Carlos Paz que las familias calificaron como “humillante”, mientras que otros grupos del mismo contingente ni siquiera tendrían alojamiento. No hay vouchers, reservas ni confirmaciones oficiales sobre el vuelo reprogramado.

“La incertidumbre es total. No sabemos si realmente van a volver mañana”, expresaron los padres, que exigen una respuesta concreta del responsable de la empresa, y garantías reales para el regreso seguro de los estudiantes.

Mientras tanto, los jóvenes esperan lejos de casa, con la angustia de un viaje que nunca fue como se prometió y que dejó al descubierto una problemática que vuelve a encender las alarmas sobre el turismo estudiantil y los controles que deberían proteger a quienes viajan por primera vez sin sus familias.