El martes por la mañana, la calma de la Ruta Provincial 60 se quebró con un hallazgo que sacudió a Valcheta: 150 kilos de carne de caballo faenada ilegalmente viajaban ocultos en una camioneta, envueltos en una lona y sin un solo papel que avalara su procedencia.

El operativo, a cargo del Destacamento Policial 110° del paraje Chanquin Macachín, dependiente de la Comisaría 15°, se convirtió en un golpe directo contra la faena clandestina. Los efectivos detuvieron el vehículo y, al revisar su interior, descubrieron los trozos de carne equina en condiciones deplorables, sin cadena de frío ni habilitación sanitaria.

La escena fue tan contundente como alarmante: un cargamento que pretendía pasar desapercibido, pero que terminó expuesto en plena ruta. La salud pública estaba en juego, y la Policía actuó con rapidez.

Las autoridades provinciales intervinieron de inmediato. El Director de Ganadería de Río Negro dispuso el decomiso y ordenó la incineración total de la carne en el basurero municipal, para evitar cualquier riesgo de consumo. El conductor, por su parte, recibió una infracción conforme a la Ley Provincial N° 2534, quedando marcado como responsable de una maniobra que viola todas las normas sanitarias.

Este procedimiento no solo revela la persistencia de la faena clandestina en la región, sino también la necesidad de reforzar los controles preventivos. La carne de caballo, transportada sin condiciones mínimas, expone a la población a peligros invisibles que pueden derivar en graves consecuencias.