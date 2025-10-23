Otra amenaza de Maduro y mención indirecta a Estados Unidos: dijo que Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos

El gobernante chavista Nicolás Maduro, advirtió que Venezuela cuenta con "más de 5.000" misiles antiaéreos rusos Igla-S, que describió como "una de las armas más poderosas que hay" y que, aseguró, tienen el objetivo de garantizar "la tranquilidad" del pueblo venezolano.

"Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000, (...) el que entendió, entendió", dijo el gobernante en un acto transmitido por el canal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro dio estas declaraciones en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, lo que Caracas considera una amenaza en contra de Venezuela para propiciar un "cambio de régimen", mientras que Washington defiende su presencia en la región como una operación para combatir el supuesto narcotráfico procedente del país suramericano, lo que rechaza el chavismo.

Maduro señaló que el país también tiene "equipos de simulación" que lo ponen "en una situación de buena puntería de miles de operadores de Igla-S" que, dijo, hay "hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo y hasta en la última ciudad (...) del territorio" de Venezuela, que, consideró, "tiene que ser una patria inexpugnable".

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que si decide llevar sus operaciones contra el narcotráfico a tierra notificará al Congreso porque se trata de un problema de "seguridad nacional", luego de haber destruido un nuevo bote en el Pacífico.

Sin embargo, señaló que a su criterio no necesitan permiso para hacerlo y que podrían actuar porque cuentan con la autorización legal.

El Departamento de Guerra de EE.UU. confirmó el que sería el octavo ataque contra supuestas narcolanchas y el primero en el Pacífico, desde que el Pentágono comenzó una operación antidrogas en el Caribe, en su mayoría cerca de las aguas de Venezuela.

Fuentes: efe, VTV, El Tiempo