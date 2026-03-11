El CEO de Banco Macro, Juan Parma, aseguró que Argentina cuenta con una proyección de inversiones de entre USD 70.000 y 100.000 millones, concentradas principalmente en sectores primarios, durante su exposición en el foro Argentina Week en el panel dedicado al sistema bancario.

Según explicó, unos USD 25.000 millones ya fueron ratificados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La cartera de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

60% en minería , especialmente en cobre, oro y litio.

40% en energía, con inversiones en upstream, midstream y gas natural licuado (GNL).

Parma señaló que este flujo de inversiones podría generar entre USD 50.000 y 60.000 millones adicionales de exportaciones.

Si se suman a los USD 25.000 millones del sector agropecuario, el resultado sería un fortalecimiento del superávit comercial y de la acumulación de reservas internacionales.

El rol del sistema financiero argentino

Parma destacó que el sistema financiero argentino representa actualmente el 11% del PBI, pero podría expandirse entre tres y cinco veces ese tamaño.

Según explicó, el principal déficit no se encuentra en los créditos de consumo, sino en el financiamiento hipotecario, donde existe un fuerte potencial de crecimiento.

En paralelo, el mercado de capitales también podría expandirse significativamente.

Entre los sectores con mayor potencial mencionó:

Fondos comunes de inversión , hoy muy concentrados en money market

Industria de seguros

Fondos institucionales

En conjunto, el mercado podría multiplicarse al menos por cuatro si se amplía la base de inversores.

Depósitos en pesos y dólares: la base del crédito

El CEO de Banco Macro subrayó que el crecimiento del sistema financiero depende del aumento de los depósitos, tanto en pesos como en dólares.

Explicó que esto es necesario para que exista intermediación financiera y capacidad prestable, lo que permitiría financiar inversiones productivas.

En el caso de los depósitos en pesos, consideró clave la continuidad de tasas reales positivas, algo que —según afirmó— se registra en la actual administración.

Respecto a los depósitos en dólares, Parma señaló que los dólares están comenzando a regresar al sistema financiero, impulsados por medidas como:

la amnistía fiscal

la ley de inocencia fiscal

la exención impositiva reciente

El ejecutivo remarcó que estos avances no serían posibles sin orden macroeconómico, estabilidad institucional y desregulación.

Innovación e inclusión financiera

Parma sostuvo que la agenda de innovación del sector financiero debe enfocarse en expandir el sistema y aumentar la inclusión financiera.

Esto implica:

incorporar nuevos actores al sistema financiero

impulsar tecnología e innovación

garantizar la solvencia del ahorro

ampliar la capacidad de crédito de la economía

El objetivo, indicó, es integrar a más personas y empresas al sistema financiero formal.

Por qué apostar al sistema financiero argentino

El CEO de Banco Macro afirmó que el sistema financiero argentino es uno de los más sólidos del mundo en términos de capital y liquidez, a pesar de su tamaño relativamente pequeño.

Según Parma, si se mantiene:

el orden macroeconómico

la estabilidad institucional

y las reformas estructurales

el sistema financiero podrá alcanzar su máximo potencial y financiar las inversiones necesarias para el crecimiento económico del país.