Acuerdo entre Israel y Hamas: cómo reaccionó el mundo

La primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza propuesto por el Gobierno de Donald Trump fue aceptado por Israel y el grupo terrorista Hamas. Y Las reacciones no se hicieron esperar. A continuación un repaso de los principales posicionamientos internacionales:

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel: "Un gran día para Israel... Agradezco desde lo más profundo de mi corazón al presidente Trump y a su equipo por su dedicación a esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes. Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todos nuestros objetivos y expandiendo la paz con nuestros vecinos".

Grupo terrorista Hamás: "Hacemos un llamamiento al presidente Trump, a los Estados garantes del acuerdo y a todas las partes árabes, islámicas e internacionales para que obliguen al Gobierno de ocupación a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo y le impidan eludir o retrasar la aplicación de lo acordado. Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano y que nos mantendremos fieles a nuestra promesa: nunca abandonaremos los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta que se logren la libertad, la independencia y la autodeterminación".

António Guterres, secretario general de la ONU: "Insto a todas las partes interesadas a que aprovechen esta oportunidad trascendental para establecer una vía política creíble que conduzca al fin de la ocupación, al reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y al logro de una solución de dos Estados que permita a israelíes y palestinos vivir en paz y seguridad. Nunca ha habido tanto en juego".

Friedrich Merz, canciller de Alemania: "Los primeros pasos del acuerdo entre Israel y Hamás son alentadores. Ofrecen una nueva esperanza: para los rehenes y sus familias, para la población de Gaza y para toda la región", escribió el jefe del Gobierno alemán en un mensaje en su cuenta de X, donde manifestó que, "por primera vez en mucho tiempo, existe una perspectiva real de paz". "Hacemos un llamamiento a todas las partes para que cumplan lo prometido y pongan fin a la guerra y allanen el camino hacia una paz duradera", prosigue el mensaje del canciller.

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo: "Este es un momento crucial para la paz y la renovación en Oriente Medio y abre un camino que podría poner fin por fin al ciclo intergeneracional de violencia, sufrimiento y terror que han asolado la región".

Arabia Saudita: el país espera que "este importante paso conduzca a la adopción de medidas urgentes para aliviar el sufrimiento humanitario... lograr la retirada total de Israel, restablecer la seguridad y la estabilidad, e iniciar medidas prácticas para alcanzar una paz justa y global basada en la solución de dos Estados", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Abdel Fatah al Sisi, presidente de Egipto, celebró el acuerdo "para establecer un alto el fuego y poner fin a la guerra en Gaza tras dos años de sufrimiento y calamidades". El mandatario afirmó en su página de Facebook que el acuerdo marca un "momento histórico", que "no solo pasa página de la guerra, sino que también abre la puerta a la esperanza para los pueblos de la región de un futuro definido por la justicia y la estabilidad".

Tayyip Erdogan, presidente de Turquía: "Quisiera expresar mi sincero agradecimiento al presidente estadounidense Trump, que ha demostrado la voluntad política necesaria para animar al Gobierno israelí a alcanzar el alto el fuego".

