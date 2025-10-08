Neuquén se prepara para un jueves de ráfagas y calor: el detalle del pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 9 de octubre el tiempo en la provincia de Neuquén se presentará con cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio y vientos moderados a fuertes del oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en algunas zonas del centro y cordillera. Las temperaturas máximas estarán entre los 12 y 27 grados, según la región.

Neuquén Capital: tarde cálida y viento moderado

En Neuquén Capital, el día comenzará con cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde, el viento disminuirá y rotará al oeste, mientras la temperatura alcanzará una máxima de 27 grados, ideal para actividades al aire libre. Por la noche, se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial y el termómetro descenderá hasta los 19 grados.

Zapala: ráfagas intensas durante la mañana

En Zapala, el viento será protagonista. Durante la mañana, se esperan ráfagas de hasta 69 km/h del oeste, con una temperatura de 14 grados. Hacia la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura trepará hasta los 23 grados, aunque persistirán ráfagas cercanas a los 60 km/h. Durante la noche, el viento disminuirá y la temperatura descenderá a 12 grados.

San Martín de los Andes: cielo mayormente nublado y viento fuerte

El sur provincial, especialmente San Martín de los Andes, tendrá una jornada mayormente nublada y ventosa. Se prevén ráfagas de hasta 69 km/h durante la mañana y vientos de 42 a 50 km/h por la tarde, provenientes del oeste. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados en el transcurso del día, con un descenso nocturno hasta los 5 grados.

Chos Malal: condiciones más estables y cálidas

En el norte, Chos Malal registrará un día parcialmente nublado, con vientos moderados del oeste y temperaturas más agradables. La máxima alcanzará los 24 grados por la tarde, mientras que la mínima rondará los 8 grados en la madrugada. Durante la noche, el termómetro marcará alrededor de 16 grados con vientos leves.