Un incendio estructural de gran magnitud se desató este miércoles por la noche en San Patricio del Chañar en el establecimiento conocido como el “Galpón Azul”, perteneciente a Servicios Frutícolas, dejando como saldo pérdidas materiales significativas.

El siniestro comenzó alrededor de las 22, cuando se detectó un foco de incendio en el interior del galpón. La rápida propagación del fuego, alimentado por una gran cantidad de material combustible, generó una situación extremadamente peligrosa para el trabajo de bomberos, quienes enfrentaron además el riesgo inminente de colapso del techo.

Ante la gravedad del evento, cuatro dotaciones de los Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar trabajaron intensamente durante más de dos horas. El operativo contó también con el apoyo de múltiples organismos: una dotación del Cuartel 5 de Policía, personal de Protección Civil municipal, efectivos de la Comisaría 13, y una ambulancia del hospital local que brindó cobertura sanitaria al personal de emergencia. Los propietarios del galpón también se hicieron presentes en el lugar.

“Gracias al gran despliegue y el profesionalismo demostrado por todo el personal interviniente, el incendio pudo ser controlado y extinguido en su totalidad pasadas las 00:30”, informaron desde la Asociación de Bomberos Voluntarios local.

El fuego consumió por completo el interior del galpón, generando daños materiales significativos tanto en la estructura como en su contenido. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni bomberos lesionados durante la intervención. El origen del incendio aún se encuentra bajo investigación.