Imparable: el lector de patentes de Cipolletti detectó dos autos robados en menos de 24 horas

El nuevo sistema inteligente de lectura de patentes (LRP) instalado en Cipolletti volvió a mostrar su eficacia. En menos de una semana desde su puesta en marcha, ya permitió detectar tres vehículos con pedido de secuestro, dos de ellos en apenas 24 horas.

El primer hallazgo se produjo durante el fin de semana, cuando el personal del centro de monitoreo de 911 RN Emergencias detectó un taxi con pedido de secuestro Y entre martes y miércoles encontraron dos autos más, un Fiat Sienna robado en Bariloche y un Peugeot 307.

En la tarde del martes, las cámaras del Centro de Monitoreo (CRE) detectaron un vehículo con pedido activo: un Fiat Siena blanco que circulaba por avenida La Plata y Mengelle. De inmediato, un patrullero de la Comisaría 32° acudió al lugar y detuvo el rodado sobre calle La Rioja.

Los ocupantes del auto aseguraron que el vehículo pertenecía a un familiar que lo había comprado recientemente en Bariloche, pero al consultar los sistemas, la policía confirmó que el dominio tenía pedido de secuestro por robo, solicitado por la Unidad Fiscal N° 3 de esa ciudad.

La Fiscalía de turno ordenó el traslado del rodado y de las personas involucradas a la comisaría, donde se realizaron las diligencias judiciales correspondientes y se verificaron los antecedentes.

Horas después, el escáner de patentes captó un Peugeot 307 circulando por la Ruta 151 rumbo a la rotonda de la Ruta 22. En segundos, el sistema disparó la alerta y móviles del Cuerpo de Seguridad Vial y la Unidad 4° interceptaron el auto sin incidentes.

Al chequear los registros, se confirmó que el pedido de secuestro databa de enero de 2024 y seguía vigente en los sistemas nacionales y provinciales.

Con estos nuevos operativos, el sistema LRP confirma su eficacia como herramienta clave para la prevención y el control del delito. En esta primera etapa ya funcionan cuatro cámaras inteligentes en Cipolletti, y el plan prevé dieciocho para la ciudad y ciento cincuenta en toda la provincia..