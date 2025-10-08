Es oficial: Boca vs. Barracas Central, postergado por la muerte de Miguel Russo

El fútbol argentino atraviesa un momento de duelo. Luego de conocerse la muerte de Miguel Ángel Russo, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció oficialmente la postergación del encuentro entre Boca Juniors y Barracas Central, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

El partido estaba programado para el sábado 11 de octubre a las 14:30 en el estadio de Barracas Central, pero fue suspendido hasta nueva fecha, según informó la LPF en sus redes sociales:

El mensaje de Barracas Central

Minutos antes del anuncio de la Liga, Barracas Central había expresado sus condolencias a la familia de Russo y se puso “enteramente a disposición” de Boca Juniors y de su presidente, Juan Román Riquelme, para decidir sobre la realización del encuentro.

“Barracas Central, en nombre de su presidente Matías Fabián Tapia, quiere hacer llegar el mayor de los respetos y condolencias a la familia y amigos del señor Miguel Ángel Russo. Asimismo, comunica que el club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, señaló la institución en un comunicado oficial.

El adiós a Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años, en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, rodeado por familiares y seres queridos.

Los restos del exentrenador serán velados en el hall central de La Bombonera desde el jueves a las 8 de la mañana, donde hinchas, dirigentes y exjugadores podrán despedirlo.

Russo fue una figura central en la historia de Boca Juniors: dirigió al club en dos etapas, logrando entre otros títulos la Copa Libertadores 2007. Su carrera también incluyó pasos por Estudiantes, Vélez, Rosario Central, San Lorenzo y la selección de Colombia, entre otros equipos.

Próximos pasos del calendario xeneize

La Liga Profesional aún no confirmó la nueva fecha para Boca vs. Barracas Central, pero el resto de la fecha 12 del Clausura 2025 se disputará con normalidad.

El club de la Ribera reanudará su participación una vez que se definan los detalles del cronograma, priorizando el acompañamiento institucional y deportivo al luto por su exentrenador.