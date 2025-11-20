La Catedral Nacional de Washington fue escenario de un acto bipartidista para recordar y honrar a Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, quien falleció a los 84 años tras décadas como una figura influyente y polémica en la política estadounidense.

El servicio tuvo lugar el 20 de noviembre de 2025, con la notable ausencia de Donald Trump, el expresidente republicano que en los últimos años fue duramente criticado por Cheney y que no fue invitado al homenaje.

Entre los asistentes se encontraban dos expresidentes

George W. Bush, a quien Cheney acompañó como vicepresidente y quien pronunció el elogio fúnebre, y Joe Biden, quien en el pasado calificó a Cheney como “el vicepresidente más peligroso que probablemente hemos tenido en la historia de Estados Unidos”, pero que ahora reconoció su dedicación a la familia y sus valores.

El encuentro reunió a figuras políticas relevantes, incluyendo a las esposas de Bush y Biden, los exvicepresidentes Kamala Harris y Mike Pence, quienes compartieron un momento de conversación, así como a Al Gore y Dan Quayle sentados juntos. También estuvieron presentes el senador Mitch McConnell con su esposa Elaine Chao, y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Liz Cheney, hija del exvicepresidente y exmiembro destacado de la Cámara de Representantes cuya carrera fue afectada por el movimiento MAGA de Trump, se unió a Bush para dirigirse a la congregación en este “hogar espiritual para la nación”.

Otros oradores incluyeron al cardiólogo de Cheney, Jonathan Reiner; Pete Williams, excorresponsal y portavoz de Cheney en el Pentágono; y los nietos del exvicepresidente. Se esperaba la presencia de cientos de invitados en el acto.

Por su parte, JD Vance, vicepresidente durante la administración Trump, quien no asistió al funeral por compromisos previos, expresó: “Obviamente hay algunos desacuerdos políticos, pero fue un hombre que sirvió a su país. Sin duda, deseamos a su familia todo lo mejor en este momento de duelo”.

Cheney padeció una enfermedad cardíaca durante décadas y tras su paso por la administración Bush recibió un trasplante de corazón. Falleció el 3 de noviembre de 2025 debido a complicaciones por neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares, según informó su familia.

La Casa Blanca izó las banderas a media asta tras su muerte, conforme a la ley, pero Trump no emitió la proclamación presidencial habitual ni se pronunció públicamente sobre el fallecimiento.

La influencia de Cheney en la administración Bush fue significativa y controvertida. Defendió la invasión a Irak basada en inteligencia que luego se comprobó errónea, y apoyó medidas extraordinarias de vigilancia y detención tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Bush reconoció su papel en mantener la seguridad nacional en tiempos difíciles.

Después de las elecciones presidenciales de 2020, Liz Cheney asumió la vicepresidencia del comité especial de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, señalando a Trump como responsable de incitar la violencia y un “momento de máximo peligro” para la nación.

Funeral de Cheney sin Trump

Este posicionamiento provocó que Liz Cheney fuera removida de su liderazgo dentro del Partido Republicano y derrotada en las primarias de Wyoming en 2022. Dick Cheney llegó a calificar a Trump como un “cobarde” que intentó “robar las últimas elecciones utilizando mentiras y violencia”.

El año previo, Trump reaccionó negativamente a que Cheney apoyara a Kamala Harris en las elecciones, afirmando que “mató a más árabes que cualquier otro ser humano en la Tierra” y criticando su influencia en la política exterior estadounidense.