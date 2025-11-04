NFL: Washington Commanders y Miami Dolphins jugarán en el Bernabéu

La NFL llega a Madrid para vivir su primer partido oficial de temporada regular en España: el NFL Madrid Game 2025, que enfrentará a los Washington Commanders y los Miami Dolphins el domingo 16 de noviembre en el Santiago Bernabéu. Con motivo del histórico encuentro, la liga ha diseñado una semana completa de activaciones y experiencias gratuitas para acercarse al público español y fortalecer su presencia en uno de sus mercados europeos más prometedores.

Entre las principales actividades destaca la Fan Zone de los Miami Dolphins en Plaza de España, del 13 al 15 de noviembre, donde los fans podrán disfrutar de una fusión entre la cultura de Miami y el espíritu madrileño, con juegos, espectáculos y gastronomía temática. Además, los Washington Commanders organizarán encuentros con seguidores en The Irish Rover y James Joyce Irish Pub, mientras que los Kansas City Chiefs abrirán su propio espacio, la Chiefs House, en el Hotel Pestana CR7 Gran Vía, con la presencia de la leyenda Dante Hall y la presentación de su mascota local, KC Lobazo.

Las redes sociales viralizaron el inédito partido en España de fútbol americano

El Bernabéu albergará la NFL Shop presentada por Visa y operada por Fanatics, con productos de los 32 equipos, merchandising exclusivo y el Madden NFL 26 International: Madrid Challenge. Por toda la ciudad, se instalarán cascos gigantes junto al Palacio de Cibeles y meninas decoradas con los colores de la liga y los equipos, como guiño al arte y la identidad madrileña. En Príncipe Pío, Wilson montará un mini campo de flag football, donde los visitantes podrán jugar, aprender y participar en clínicas impulsadas por la liga, anticipando la llegada de esta disciplina a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Como cierre deportivo previo al gran día, el programa NFL Academy disputará dos encuentros gratuitos en el Estadio de Vallehermoso frente a equipos de México y España. En palabras de Rafa de los Santos, director de NFL España, “la liga aterriza en Madrid con una semana de celebraciones y experiencias únicas para los aficionados”. El partido, presentado por NetApp, consolida a Madrid como nuevo epicentro del marketing deportivo internacional, uniendo espectáculo, comunidad y pasión por el fútbol americano.