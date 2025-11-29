El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció que Rusia realizó un bombardeo contra territorio ucraniano y tres personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en la capital Kiev y sus alrededores. "Los rusos lanzaron alrededor de 36 misiles y casi 600 drones", dijo el mandatario en un mensaje en su cuenta de Telegram. "Los principales objetivos fueron infraestructura energética e inmuebles civiles", precisó.

"En Kiev y sus alrededores, nuestros servicios de emergencia están trabajando sobre los lugares del ataque ruso", agregó Zelenski en su mensaje, en el que destacó que su país necesita trabajar "sin perder ni un día para que haya suficientes misiles para los sistemas de defensa aérea".

Además, el líder ucraniano pidió a sus socios europeos que tomen una decisión sobre los activos rusos congelados en Europa si Rusia no cesa sus ataques con drones y misiles. "Como resultado del ataque, más de 500.000 consumidores en Kiev, más de 100.000 en la región de Kiev y casi 8.000 en la región de Járkov se quedaron sin electricidad en la mañana", dijo el ministerio de Energía de Ucrania.

El ataque ruso se produce en un momento en el que se intenta negociar el fin del conflicto, con la visita del enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, la próxima semana a Moscú. Asimismo, se espera este fin de semana en Kiev a Dran Driscoll, también enviado por Trump.

