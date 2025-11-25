Rusia ha lanzado un nuevo ataque "masivo" con drones y misiles contra infraestructuras energéticas de Ucrania. Seis personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en Kiev como consecuencia de este ataque combinado ruso que ha dañado varios edificios residenciales, infraestructuras energéticas en varias regiones ucranianas e infraestructura portuaria en la región sureña de Odesa.

Una de las zonas más afectadas fue el distrito de Sviatoshin, en la capital, Kiev, donde según el alcalde de la ciudad, Vitali Klichko, que también informó de daños en el de Dárnitsia. En un primer momento, los Servicios de Emergencias habían informado de dos muertos en un edificio de nueve plantas del distrito de Dnipró de Kiev.

La administración militar regional informó posteriormente de la muerte de otras cuatro personas en el distrito de Sviatoshin. Alrededor de una decena de personas han resultado heridas, según los distintos balances ofrecidos por las autoridades.

"En estos momentos continúa el ataque combinado masivo del enemigo contra infraestructuras energéticas”, informó el Ministerio de Energía. Los trabajadores del sector ya han comenzado a evaluar y reparar los daños.

El Ministerio de Energía ucraniano ha explicado que este bombardeo ruso contra Ucrania tenía entre sus objetivos el sistema energético, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación de electricidad y de procesamiento de gas este otoño como consecuencia de los repetidos ataques masivos de Rusia.