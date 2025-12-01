El candidato derechista y exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, encabeza los resultados de las elecciones presidenciales de Honduras con 40,6% de los votos según los resultados preliminares con más de un tercio de las actas escrutadas, indicó el órgano electoral. Asfura, de 67 años, aventaja por 1,8 puntos al también candidato derechista Salvador Nasralla, según el 34,25% de las actas electorales, dijo el Consejo Nacional Electoral. La candidata izquierdista Rixi Moncada aparece tercera a más de 20 puntos de distancia.

A más de cuatro horas del cierre de los centros de votación y escrutado el 34,25 por ciento de las actas, Asfura lograba el 530.073 votos, mientras que Nasralla obtenía 506.316, indicaron los consejeros del CNE en cadena nacional.

La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, le pidió a sus seguidores mantenerse "en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100 %" de los votos escrutados.

Los hondureños votaron para elegir al sucesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que tomará posesión el 27 de enero de 2026. Además, votaron para escoger 298 alcaldías, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados nacionales y 20 centroamericanos.

Honduras eligió presidente, diputados y alcaldes. Se pusieron en juego 128 bancas del Congreso, 20 diputados del Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y 2.168 regidores.

Trump apoyó a Asfura. Además, el republicano dijo que va a concederle un “indulto total y completo” al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, que cumple una pena federal de 45 años de prisión.

Fuentes: efe, afp, TN5 Telenoticias