Por el último boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2025 en la Liga Profesional, Racing recibe a Tigre desde las 21:30 con el arbitraje de Andrés Merlos en el Cilindro de Avellaneda.

Dos equipos que vienen en crecimiento por el certamen local, candidatos a ser los próximos rivales de Boca que ya hizo su trabajo y eliminó a Argentinos Juniors el domingo a la noche. El Xeneize seguirá por televisión (Espn Premium y TNT Sports) las acciones de la última llave de cuartos de final ya que antes se enfrentarán Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata para determinar al rival de Estudiantes.

La Academia llega con un invicto de cinco partidos en la Liga, dos de ellos empates. El Matador sólo ha perdido uno de los últimos cinco casilleros y quiere dar el gran golpe.

El dueño de casa tiene una larga lista de lesionados, pero todavía no ha descartado la participación de Facundo Mura. Sí dejó afuera de la convocatoria a Luciano Vietto, Marcos Rojo y Matías Zaracho. Gustavo Costas le daría la chance desde el inicio al delantero colombiano Duvan Zapata como compañero de Adrián Martínez y lo demás muy parecido a lo que utilizó para eliminar a River.

Gustavo Costas, técnico de Racing.

Por el lado de Tigre, los dirigidos por Diego Dabove despidieron a Lanús de la posibilidad de ganar las dos estrellas. El Matador arruinó los festejos del Granate por la obtención de la Copa Sudamericana y ahora querrá dar el gran golpe en Avellaneda.

Diego Dabove, técnico de Tigre.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuén Paz, Diego Sosa; Santiago González, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Sebastián Medina, Blas Armoa; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.