En los últimos meses, Marta Fort empezó a mostrarse más activa en redes, aunque mantiene un hermetismo absoluto cuando se trata de su vida amorosa. Por eso, el rumor que explotó en las últimas horas sorprendió a todos: un ex participante de Gran Hermano dejó entrever que estaría iniciando un romance con la heredera de Ricardo Fort. Y aunque ninguno lo confirmó de manera directa, las señales que dieron en vivo fueron muy contundentes.

El protagonista de esta historia es Alan Simone, quien durante una transmisión con Catalina Gorostidi comenzó a relatar qué había hecho en los últimos días. En medio de la charla, lanzó una frase que hizo ruido: "Fuimos a comer a Costanera, es una amiga", dijo. La reacción de Catalina, que acompañó la palabra “amiga” con un gesto de comillas, fue suficiente para que la especulación tomara fuerza.

La conversación no terminó ahí. Ella redobló la apuesta con un comentario que se volvió viral al comenzar a dar indicios de que su cita había sido con la hija de El Comandante: "Vas a estar tirando dólares y comiendo chocolates", mientras Alan intentaba frenar la conversación para no revelar más de la cuenta. Pero la frase más contundente llegó segundos después, cuando él mismo agregó: "Es mi futura se ñora", sin decir nombre, pero dejando todo servido para la interpretación.

Fue entonces cuando un usuario de Instagram se sumó a ls preguntas y sin dudarlo indagó si la persona en cuestión era Marta Fort. Ni Alan ni Catalina dijeron “sí”, pero tampoco lo negaron: respondieron con sonrisas, miradas cómplices y un silencio que terminó de instalar el rumor.

Hasta ahora, no hay foto juntos ni confirmación oficial, pero sí un dato clave: se siguen mutuamente en redes sociales, algo que los fans de Marta detectaron al instante. Y ese detalle alimenta aún más la intriga sobre cómo arrancó este vínculo.

El posible encuentro entre ambos no sería descabellado: comparten ambiente, amigos en común y una presencia fuerte en redes. Además, Marta ha contado varias veces, en diferentes entrevistas, que no le interesa rodearse de gente que se acerque a ella por conveniencia, lo que podría volver incómodos comentarios como los que hizo Catalina en el vivo.

Por ahora, lo único cierto es que hay señales, hay guiños públicos y hay una frase (“Es mi futura señora”) que difícilmente pase inadvertida. El resto, como siempre en el universo Fort, queda envuelto en misterio… y en expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días.