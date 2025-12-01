Neuquén forma parte de la misión oficial a Japón organizada por el Banco Mundial, en el marco del Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo–Fase 1 (MEPI), que cuenta con un financiamiento de US$150 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). La delegación incluye a la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, quien representa a la Provincia en una agenda de trabajo destinada a mejorar la calidad de los proyectos neuquinos y avanzar en nuevas oportunidades de inversión internacional.



Convocada por el Tokyo Development Learning Center (TDLC) del Banco Mundial, la ministra participa del programa Technical Deep Dive (TDD), una instancia de alto nivel que se desarrolla en Kioto, Sapporo y Tokio y que reúne a especialistas globales en desarrollo urbano sostenible, resiliencia climática, infraestructura turística, movilidad eficiente, innovación y planificación territorial.



A lo largo de la misión, se llevan adelante reuniones técnicas, análisis de casos, visitas de campo y sesiones de trabajo con instituciones japonesas y equipos del Banco Mundial. El objetivo es incorporar herramientas de excelencia que permitan fortalecer los proyectos estratégicos de la Provincia y robustecer sus capacidades de gestión.



Entre los principales ejes de trabajo se abordan: Infraestructura turística resiliente y sostenible; Gestión de desastres, reducción de riesgos y adaptación climática; Desarrollo urbano integrado y movilidad eficiente; Conectividad territorial y fortalecimiento institucional e Innovación, modelos de inversión y articulación público–privada.



Respecto del rol de la Provincia en esta misión, la ministra Esteves afirmó: “Este viaje es una oportunidad concreta para avanzar en más financiamiento internacional para Neuquén. Japón ofrece estándares de excelencia en resiliencia, planificación e infraestructura, y venimos a incorporar esas herramientas para mejorar nuestros proyectos. Pero también venimos a mostrarle al mundo el modelo neuquino: una provincia que combina Vaca Muerta, turismo de clase mundial y un enorme potencial de inversión en infraestructura, energía y naturaleza. Queremos que esta misión abra puertas y genere nuevas oportunidades de desarrollo para nuestra gente”.



La experiencia japonesa ofrece aprendizajes de alto valor para la implementación del Proyecto MEPI, que beneficiará directamente a más de 290.000 residentes, visitantes y trabajadores del turismo en las regiones de Los Lagos del Sur, Pehuén y Alto Neuquén y, de manera indirecta, a más de 350.000 habitantes en toda la Provincia.



La presencia neuquina en esta misión refuerza la estrategia del Gobierno provincial de gestionar financiamiento internacional, fortalecer la formulación de proyectos y proyectar a Neuquén como un territorio con visión de futuro, competitivo e integrado a las principales agendas globales de desarrollo.

