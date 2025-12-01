Los presos que escaparon de la Comisaría 4° de Cipolletti siguen libres. La Policía rionegrina y si par de Neuquén despliegan fuertes operativos para localizarlos. Controles vehiculares, patrullajes intensivos y allanamientos forman parte de la búsqueda para dar con Carlos David Peña, acusado de homicidio, y Martín Emanuel Kovalow, por hurto.

Después de días de nvestigación, se realizó un allanamiento en una vivienda de Picunches y Seminario, en Neuquén. Fue un trabajo conjunto entre las policías de ambas provincias. Si bien los uniformados no encontraron a los fugados, lograron establecer estuvieron allí días antes.

Además, la Policía de Río Negro mantiene activos los controles en rutas, accesos y barrios de Cipolletti, mientras que equipos especiales continúan siguiendo pistas aportadas por la investigación.

Carlos David "Peke" Peña está acusado de matar a Bruna David Antical

La fuga no fue menor: uno de los buscados, Carlos David “Peke” Peña, acusado por el crimen de Bruno Joaquín Antical, lo que elevó el nivel de exigencia del operativo y obligó a ampliar el radio de acción incluso fuera de la provincia.

A medida que pasan las horas, también se amplía la hipótesis de que los prófugos contaron con ayuda para moverse con rapidez.

Emanuel Martín Kovalow está acusado de robos a mano armada

Por ahora, la confirmación de su paso reciente por Neuquén es el indicio más firme que tiene la Policía. Y aunque la búsqueda se vuelve más intensa, lo cierto es que Peña y Kovalow siguen sueltos.