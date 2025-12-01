Los presos que escaparon de la Comisaría 4° de Cipolletti siguen libres. La Policía rionegrina y si par de Neuquén despliegan fuertes operativos para localizarlos. Controles vehiculares, patrullajes intensivos y allanamientos forman parte de la búsqueda para dar con Carlos David Peña, acusado de homicidio, y Martín Emanuel Kovalow, por hurto.
Después de días de nvestigación, se realizó un allanamiento en una vivienda de Picunches y Seminario, en Neuquén. Fue un trabajo conjunto entre las policías de ambas provincias. Si bien los uniformados no encontraron a los fugados, lograron establecer estuvieron allí días antes.
Además, la Policía de Río Negro mantiene activos los controles en rutas, accesos y barrios de Cipolletti, mientras que equipos especiales continúan siguiendo pistas aportadas por la investigación.
La fuga no fue menor: uno de los buscados, Carlos David “Peke” Peña, acusado por el crimen de Bruno Joaquín Antical, lo que elevó el nivel de exigencia del operativo y obligó a ampliar el radio de acción incluso fuera de la provincia.
A medida que pasan las horas, también se amplía la hipótesis de que los prófugos contaron con ayuda para moverse con rapidez.
Por ahora, la confirmación de su paso reciente por Neuquén es el indicio más firme que tiene la Policía. Y aunque la búsqueda se vuelve más intensa, lo cierto es que Peña y Kovalow siguen sueltos.