Vialidad Nacional continúa con una reparación superficial de la destruida ruta Nacional 151, una de las puertas de ingreso a Vaca Muerta, Entre pozos, deformaciones y banquinas deshechas, el tramo entre el puente dique y Sargento Vidal se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para miles de conductores que la padecen todos los días.

En este contexto, tras un fallo judicial por un amparo presentado por la provincia y los municipios intermedios, Vialidad Nacional decidió acelerar trabajos de emergencia, y desplegó su personal del 20° Distrito Río Negro para avanzar con bacheo con material en caliente y la colocación de carpetines, una técnica que permite “emparchar” la superficie y ganar algo de vida útil mientras se espera una solución de fondo.

Según informó el organismo las cuadrillas están aplicando unas 80 toneladas diarias de mezcla asfáltica, con espesores que van variando según el nivel de daño. Sin embargo, los propios trabajadores reconocen que se trata de una intervención superficial, necesaria, pero insuficiente frente al desgaste estructural que arrastra la ruta desde hace años.

A medida que el operativo avanza, los equipos ya trabajan a la altura del kilómetro 123, mientras siguen ejecutando parte de las 850 toneladas iniciales previstas para este corredor. Estos arreglos forman parte de un plan más amplio que también incluye tareas de mantenimiento en la ruta Nacional 22, para lo cual Vialidad había adquirido cerca de 1450 toneladas de material.

Por otra parte, los llamados carpetines, aunque modestos, son fundamentales para mejorar la transitabilidad: sellan, emparejan y devuelven algo de uniformidad a una calzada que venía pidiendo auxilio. Son obras que no lucen, pero que ayudan a evitar accidentes y a reducir daños en los vehículos.

Finalmente, desde Vialidad pidieron circular con extrema precaución en todo el sector intervenido, ya que muchos de los trabajos se realizan a media calzada y con maquinaria pesada ocupando gran parte del camino. También recordaron la importancia de llevar luces bajas encendidas y usar cinturón de seguridad en todos los asientos.

Además del fallo judicial que hace lugar al amparo, el propio gobernador Alberto Weretilneck se reunió hace un par de semanas con Diego Santilli, el ministro del Interior y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y solicitó la reparación de las rutas nacionales, entre otros planteos.