Una intensa tormenta registrada este domingo provocó serias complicaciones en diversas ciudades del Alto Valle y Valle Medio. El fenómeno, anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional con alerta naranja, dejó abundante agua en pocos minutos, generando anegamientos en barrios de Villa Regina, Godoy, Huergo, Mainqué, Roca, Allen, Cipolletti, Fernández Oro y Chimpay, entre otras localidades.

En Cipolletti, la Municipalidad activó equipos de respuesta con camiones chupa, limpieza de desagües y entrega de nylon y alimentos a familias que lo solicitaron. La central de emergencias 109 recibió un único pedido de asistencia desde el barrio El 30, donde se entregó nylon y alimentos a una familia que lo solicitó. Los puentes como es el caso de isla Jordán funcionan y trabajan normalmente con el paso del agua sin complicaciones.

Asimismo, los equipos de Obras y Servicios Públicos realizaron tareas con maquinaria municipal en distintos sectores de la ciudad, incluyendo repaso de canales, limpieza de desagües pluviales y alcantarillas, fundamentales para el correcto escurrimiento.

En Fernández Oro, el desborde del cañadón en la zona de Costa Linda, arrasó con viviendas y provocó pérdidas de animales, generando reclamos vecinales por obras de infraestructura. En Allen, la caída de agua superó la capacidad de drenaje y Defensa Civil trabajó desde temprano en la asistencia.

En Fernández Oro desbordó el cañadón en la zona de Costa Linda

En Regina, vecinos reportaron drenajes tapados y casas inundadas, mientras que en barrios como La Unión y General Paz se registraron importantes acumulaciones de agua. En Chichinales, el municipio desplegó un operativo conjunto con Bomberos Voluntarios y la Policía para asistir a familias afectadas y trabajar en el desagote de calles y defensas fluviales.

En Chimpay, Bomberos Voluntarios y el municipio coordinaron tareas de asistencia y evacuación en sectores anegados. En paralelo, el Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Protección Civil, la Policía y el Ministerio de Desarrollo Humano, acompañó con monitoreo permanente, refuerzo de guardias de salud y entrega de insumos en Roca. Las autoridades provinciales destacaron la articulación con las defensas civiles municipales para garantizar una respuesta rápida.

El temporal dejó en evidencia la vulnerabilidad de varias ciudades ante lluvias intensas y la necesidad de obras de infraestructura para mitigar futuros eventos. Mientras tanto, los municipios reforzaron la asistencia y pidieron a la población extremar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y comunicarse con las líneas de emergencia ante cualquier situación.

El mensaje de Weretilneck

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó su solidaridad con los productores y familias afectadas por el temporal, destacando el esfuerzo que hay detrás de cada hectárea trabajada y el valor de las peras, manzanas y cerezas para la economía provincial. Señaló que el Gobierno acompañará a trabajadores, empresas, gremios, cámaras y cooperativas desde las áreas técnicas para relevar daños y apoyar la recuperación, asegurando que “nadie va a enfrentar esta situación solo” y que la resiliencia de los productores permitirá superar la emergencia.

