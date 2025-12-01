Un lunes que arranca gris, pero sin advertencias por lluvia

La semana comienza en Neuquén con un clima que todavía muestra secuelas del temporal. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia inicia el lunes con nubosidad persistente, cambios marcados entre regiones y temperaturas moderadas, pero sin avisos por nuevas lluvias en la mayor parte del territorio.

En Neuquén capital, se anticipa una jornada estable: cielo parcialmente nublado durante el día, temperaturas entre 17°C y 27°C y viento leve a moderado desde el noroeste. El organismo no prevé precipitaciones para el inicio de la semana.

Cutral Co y Plaza Huincul seguirán un comportamiento similar, con nubes presentes, amplitud térmica moderada y condiciones estables. En Zapala, el lunes será más fresco, con marcas entre 13°C y 21°C y sin probabilidad de lluvia.

Centro y norte: nubes que inquietan, pero sin inestabilidad

Las localidades del centro y norte también tendrán un cielo denso, aunque el pronóstico no anticipa precipitaciones. Aluminé, Villa Pehuenia, Andacollo y Chos Malal registrarán temperaturas moderadas y vientos calmos, lo que aporta un margen de tranquilidad tras las tormentas del fin de semana.

En Aluminé, la mínima se ubicará en 11°C y la máxima en 20°C. Villa Pehuenia tendrá registros similares, con viento leve del oeste. Andacollo oscilará entre los 10°C y 20°C, mientras que Chos Malal arrancará con 12°C y alcanzará 21°C durante la tarde.

Zonas como Copahue, Manzano Amargo y Varvarco mantendrán una presencia más marcada de nubosidad y algunos momentos de inestabilidad, aunque sin precipitaciones significativas previstas.

Cordillera: el único sector donde persiste la inestabilidad

A diferencia del resto de la provincia, el área cordillerana continuará con lluvias aisladas y cielo cubierto. Allí, el escenario seguirá siendo más húmedo y con variaciones que requieren atención.

San Martín de los Andes tendrá temperaturas entre 11°C y 18°C, con precipitaciones intermitentes. Villa La Angostura presentará un panorama similar, con marcas entre 11°C y 18°C y posibilidad de lloviznas.

En Junín de los Andes, el lunes será más fresco, con una mínima de 7°C y una máxima de 15°C. En Pino Hachado, las temperaturas se moverán entre 7°C y 20°C, con probabilidad de chaparrones dispersos.

Una semana que empieza bajo un cielo cambiante

Aunque la provincia deja atrás las tormentas más intensas, el inicio de semana se presenta con un clima que mantiene cierta tensión: nubosidad persistente, contrastes entre regiones y un panorama que, si bien no incluye alertas, invita a seguir de cerca la evolución del tiempo.

La tendencia general indica estabilidad en la mayor parte del territorio, pero con la cordillera aún bajo condiciones inestables. Una combinación que genera preocupación tras el temporal, pero también señales de calma para el resto de Neuquén.