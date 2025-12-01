La aldea de montaña vivirá una edición inaugural única, con un duatlón impulsado por deportistas de la localidad que integrará running, mountain bike y participación comunitaria durante el fin de semana largo del 6, 7 y 8 de diciembre. Villa Pehuenia - Moquehue vuelve a dar un paso firme en el crecimiento del turismo deportivo, uno de los productos de mayor expansión en el destino, especialmente cuando se articula con identidad cultural, naturaleza y participación comunitaria.

El Duatlón Tierras Milenarias, organizado por Rubén Tisnado, Carlos Quiroz y Maile Sosa, se realizará el 6 y 7 de diciembre, convocando a amantes del deporte de montaña de toda la provincia y el país. El recorrido integrará 10 km de running, 30 km de mountain bike y 5 km finales de running, tanto en modalidad individual como en duplas, atravesando senderos cordilleranos, bosques de pehuenes, costas de lagos y miradores naturales entre los paisajes más destacados del corredor neuquino.

“Este evento representa una oportunidad para seguir mostrando el talento y la iniciativa de nuestra propia comunidad. Impulsar a nuestros emprendedores deportivos y, al mismo tiempo, consolidar competencias de nivel en nuestra aldea de montaña nos permite crecer sin perder identidad. Cada evento que promovemos es también una invitación a la ciudadanía a participar, compartir y cuidar el territorio”, expresó el intendente Arturo de Gregorio.

La realización del duatlón durante el fin de semana largo permitirá que participantes y acompañantes disfruten más días en la aldea de montaña, combinando deporte, gastronomía regional, propuestas culturales y actividades de concientización ambiental que acompañarán el evento.

El Duatlón Tierras Milenarias se suma a una agenda en ascenso que posiciona a Villa Pehuenia - Moquehue como uno de los destinos destacados del turismo deportivo de montaña, impulsado por la energía, la creatividad y la identidad de su propia comunidad.

El Municipio acompaña e impulsa esta propuesta como parte de su estrategia para fortalecer a los emprendedores locales, promover nuevas oportunidades económicas y continuar profesionalizando y jerarquizando la producción de eventos deportivos de alto nivel en un entorno de aldea de montaña. Además, esta primera edición invita a la ciudadanía a ser parte activa del encuentro, reforzando el sentido de comunidad que distingue a Villa Pehuenia - Moquehue.

Más información e inscripciones en Instagram @‌duatierrasmilenarias o en https://ticketsati.com/evento/duatlon-tierras-milenarias.