La policía belga detuvo a tres personas, entre ellas Federica Mogherini, antigua jefa de la diplomacia europea, tras registrar oficinas del servicio diplomático de la Unión Europea (UE) y en una prestigiosa escuela de posgrado. La inusual acción policial fue ordenada por la Fiscalia Europea (EPPO), en el marco de una investigación sobre un presunto fraude de fondos europeos para la formación de jóvenes diplomáticos, según ha confirmado el organismo investigador de la UE.

"Hoy se están llevando a cabo registros en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) y en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE, EEAS, por sus siglas en inglés) en Bruselas, como parte de una investigación por presunto fraude relacionado con la formación financiada por la UE para diplomáticos jóvenes", informó la Fiscalía Europea.

"Tres sospechosos fueron detenidos", añadió la autoridad, sin revelar sus identidades. Sin embargo, medios belgas como el diario Le Soir aseguran que la ex alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, exvicepresidenta de la Comisión Europea (2014-2019) y actualmente rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, estaría entre los detenidos.

Llevados a cabo por la policía federal belga a petición de la EPPO, los registros se centraron en varios edificios del Colegio de Europa y del SEAE, así como en las viviendas de los sospechosos, según la fiscalía. Un funcionario de la UE confirmó que se llevaron a cabo registros y que se estaban investigando actividades realizadas durante mandatos anteriores. La actual alta diplomática de la UE, la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, asumió el cargo hace un año.

Según la EPPO, el problema es un programa de formación de nueve meses para diplomáticos jóvenes en los Estados miembros de la UE, conocido como la Academia Diplomática de la Unión Europea. El programa fue adjudicado por el SEAE al Colegio de Europa en Bélgica durante el período 2021-2022, y la investigación se centra en si el proceso de licitación estuvo sesgado a favor del Colegio de Europa.

"Existen fuertes sospechas de que... información confidencial relacionada con la contratación en curso se compartió con uno de los candidatos que participaron en la licitación", declaró la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea afirmó haber solicitado y obtenido el levantamiento de la inmunidad de varios sospechosos antes de los registros.

De confirmarse, las acusaciones "podrían constituir fraude en la contratación, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional", declaró la fiscalía. "La investigación continúa para esclarecer los hechos y evaluar si se han cometido delitos", añadió.

La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la UE, responsable de investigar los delitos contra los intereses financieros del bloque. La investigación también cuenta con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), a la que se comunicaron inicialmente los hechos investigados.

