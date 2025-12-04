La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile firmó este jueves contratos de suministro de petróleo por un valor proyectado de 12 mil millones de dólares con YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor, que se extenderán hasta junio de 2033.



La firma consolida la presencia Neuquén en el mercado regional, garantiza previsibilidad para los productores y profundiza la histórica integración energética con Chile, que vuelve a tomar impulso con una mirada estratégica de largo plazo.

El gobernador Rolando Figueroa destacó oportunamente que "Vaca Muerta nos da una oportunidad única que no podemos dejar pasar". En esta línea, mantuvo diferentes encuentros internacionales, junto con empresarios y operadoras, para poder consolidar inversiones y potenciar los recursos neuquinos, que incluyeron visitas a Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Chile.

El acuerdo logrado recientemente supera incluso, el intercambio comercial anual entre Argentina y Chile, cercana a los 8 mil millones de dólares.



Desde Chile destacaron que la firma brindará seguridad y estabilidad de abastecimiento, reduce la dependencia del transporte marítimo y fortalece la cadena logística entre ambos países, aportando previsibilidad. Además contribuye a la competitividad de ENAP y a la seguridad energética de Chile.



Los contratos, que abastecerán alrededor del 35 por ciento de la demanda anual de crudo de ENAP, se sostendrán a través del Oleoducto Trasandino (OTASA), un sistema de más de 400 kilómetros que conecta Neuquén con la Región del Biobío. Tras 17 años sin actividad, el ducto retomó las operaciones luego de un proceso integral de rehabilitación.



Otro de los puntos claves del acuerdo es que abre la puerta internacional del Pacífico para la exportación de crudo de Vaca Muerta. Será a través del Terminal Marítimo de San Vicente, en Talcahuano.