Rincón madrugará, buscando levantar la serie ante Las Parejas

Se juega el partido revancha de la fase dos de la reválida. El domingo desde las 11 en Ciudad Deportiva, el León del norte recibe a Sportivo Las Parejas por el juego de vuelta donde buscará dar vuelta el 2-0 en contra.

Otro examen para el Deportivo Rincón en el actual Federal A. con los objetivos ya cumplidos, y habiendo disputado un cuartos de final, el león del norte ahora buscará dar vuelta una serie que en principio se presenta complicada, ya que en Santa Fe, Las Parejas mostró ser un elenco duro, y más descansado.

Durante la semana, tanto la dirigencia como los jugadores remarcaron la cantidad de kilómetros recorridos, y si bien los dos últimos resultados fueron esquivos, notan un plantel unido y con ganas de dar vuelta el resultado.

En lo deportivo, volverá a estar Criado bajo los tres palos por Sánchez, lesionado. Castro haría cambios con relación al 11 inicial en Santa Fe, donde podría reingresar Sebastián Jeldres desde el arranque. La línea de fondo se mantendrá.

Por el lado de Las Parejas, ya arribó a Rincón de los Sauces cerca del mediodía del sábado, hizo movimientos previos y encarará un juego donde sabe que hasta perdiendo por un gol logrará la clasificación. Si el cotejo termina favorable para el conjunto neuquino por dos goles, el desempate quedará para el Deportivo Rincón.

Maximiliano Barbero mantendría el mismo 11 que superó a Rincón como local, destacando que el ataque por los costados puede ser su arma principal de contra.

Fernando Marcos de Bahía Blanca será el juez del partido, el Bahiense estará acompañado por Danilo Viola de Viedma, y Felipe Zonco de Coronel Dorrego. Kevin Bustos el cuarto árbitro.